Ученым нужно несколько дней на то, чтобы создать тест-систему для выявления нового штамма коронавируса. Такие сроки обозначила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По выражению Скворцовой, новый штамм интересен тем, что суммировал мутации предыдущих.

Производители вакцин между тем задумались об адаптации существующих препаратов к омикрон-штамму коронавируса. Этот процесс начал и разработчик «Спутника», Центр Гамалеи. При этом европейский регулятор пока считает преждевременным говорить о необходимости внесения изменений.