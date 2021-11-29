Суд арестовал водителя, уходившего от полицейской погони по МКАД

В телеграм-канале столичной прокуратуры говорится, что его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Инцидент произошел в прошлую пятницу. В районе 30-го километра Московской кольцевой автодороги водитель отказался остановиться по требованию полиции, и уходя от преследования врезался в несколько автомобилей, один из которых загорелся. При задержании мужчину ранили. На заднем сиденье его машины нашли три крупных свертка с наркотиками.