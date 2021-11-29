Джек Дорси сохранит членство в Совете директоров Twitter по меньшей мере до следующей весны

На май намечена встреча акционеров компании. После этого он уйдет и оттуда, — написал основатель социальной сети на своей странице. Сегодня Дорси ушел в отставку и его место занял технический директор Параг Агравал. Дорси отметил, что немногие руководители ставят интересы компании превыше своих собственных, но выразил уверенность, что вскоре станет очевидна верность этого шага.

Ранее инвесторы настаивали на отставке Дорси, высказывая недовольство в связи с тем, что его внимание рассредоточено между несколькими проектами. Помимо Twitter, он возглавляет разработчика платежных систем Square. Рынок отреагировал на уход Дорси ростом акций Twitter .