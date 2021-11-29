Z Архив новостей новости
5 0 6 0
22:08, 29 ноября 2021

Джек Дорси сохранит членство в Совете директоров Twitter по меньшей мере до следующей весны

На май намечена встреча акционеров компании. После этого он уйдет и оттуда, — написал основатель социальной сети на своей странице. Сегодня Дорси ушел в отставку и его место занял технический директор Параг Агравал. Дорси отметил, что немногие руководители ставят интересы компании превыше своих собственных, но выразил уверенность, что вскоре станет очевидна верность этого шага.

Ранее инвесторы настаивали на отставке Дорси, высказывая недовольство в связи с тем, что его внимание рассредоточено между несколькими проектами. Помимо Twitter, он возглавляет разработчика платежных систем Square. Рынок отреагировал на уход Дорси ростом акций Twitter .


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Посол России в США: Диалог через санкции неприемлем Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка…

5 87 6 9442 23.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

То ли запутались в географии, то ли в политических интригах Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову отправить королевские вооруженные силы строить колючую проволоку или вводить санкции против Елисейского дворца…

5 131 6 15082 23.11
Блоги

Открытое письмо врачей противникам вакцинации Мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц…

5 293 6 45408 24.11
Блоги

+ Снова «враги народа»: как «Мемориал» разрешили в СССР и почему хотят ликвидировать теперь Снова «враги народа»: как «Мемориал» разрешили в СССР и почему хотят ликвидировать теперь Как вопреки им небольшая группа диссидентов собирала и хранила запретные воспоминания о ГУЛАГе?..

5 36 6 6562 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса 01:09 Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса По словам Путина, он получил препарат в виде порошка на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт»...

5 102 6 20676 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание 01:11 В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание Там депутаты обсуждали федеральные законопроекты о введении системы QR-кодов…

5 85 6 17660 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Экономика не слушается вождя. Обвал турецкой лиры Экономика не слушается вождя. Обвал турецкой лиры Ведь бывает же так: вождь умеет вдохновлять своих подданных, напомнить им о великом прошлом. И они хотят повторения этого прошлого, чтобы страна стала великой державой. У него все получается. Кроме одного…

5 41 6 8547 26.11
8читать ;смотреть
Новости

РБК: Российские власти хотят отказаться от термина QR-код из-за негативного отношения россиян По их словам, чиновники рассматривают, в частности, такие варианты как «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт»...

5 26 6 6297
Блоги

«Продолжение следует» «Новая газета»

За что убивали Магнитского Но система, которой хотел помочь Магнитский, в итоге атаковала его самого. Эта история — не частный случай…

5 117 6 29975 26.11
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Чья возьмет? Усилия по формированию привлекательности России закончены. Москва демонстрирует готовность бить окна. Не удивительно, что 66% опрошенных в 14 странах говорят о своем негативном отношении к России. Но кого это в России волнует?..

5 200 6 56059 06:33
Блоги

Денис Проценко: Речь идёт о единственном спасении Вы — все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо…

5 191 6 54801 24.11
Блоги

Блог «Новой газеты»

Прекратите «кошмарить» образование. Открытое письмо академиков в защиту Сергея Зуева Мы просим Вас как гаранта прав и свобод гражданина взять под Ваш личный контроль судьбу конкретного человека…

5 105 6 30170 26.11
Блоги

Петр Шкуматов координатор «Общества синих ведерок»

ДТП на Кутузовском. Надо разъяснить Шведский подход прямо постулирует, что водители ошибаются. Еще раз: водители ошибаются. Человек ошибается. Задача инженеров сделать так, чтобы с помощью технических решений смягчить последствия…

5 50 6 16624 23.11
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Сегодня в России самые умные те, кто не совпадает с господствующим настроением В России личности в истории абсолютно ничтожна, потому что российская история — это заведенный циклический механизм. Играть здесь роль — это примерно что растапливать зимой полярные льды. Ничего вы не сделаете…

5 115 6 38607 27.11
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Свежий политический портрет российского социума Идеологические пристрастия большей части российских граждан весьма причудливы, непоследовательны и слабо влияют на их политическое поведение…

5 76 6 25918 25.11
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Яблочный самострел В принципе, я их понимаю, сейчас сделать новую партию можно только в тюрьме, а Яблоко зарегистрировано, как никак. Но просиживать штаны в партии, где главная политическая идея в том, что Навальный – это враг…

5 142 6 48183 23.11

Популярное за неделю

Новости

Житель Томска, под видом врача ухаживающий в ковидном госпитале за бабушкой, покинул Россию Сергей Самборский рассказал сетевому изданию The Insider, что перестал чувствовать себя в безопасности…

5 5 6 68702
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Нет недели вокруг меня, чтобы не уезжали. Уезжают молодые. И это очень неплохие люди, как правило. Люди с достоинством вынуждены уезжать, не желая маргинализироваться или идти в лагерь. А выбор простой сейчас…

5 74 6 78786 25.11
#слушать 34:06 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3572908
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 14 6 5230 28.11
Блоги

Александр Драган аналитик открытых данных

Ужас в Гибралтаре: как привитая на 118% территория переживает сильнейшую вспышку А теперь серьёзно. Никаких 118% привитого населения в Гибралтаре нет и не было. Это первая и главная ложь…

5 198 6 583220 24.11
Блоги

+ Задержание тренера по плаванию Александра Ильина за отсутствие маски 00:34 Задержание тренера по плаванию Александра Ильина за отсутствие маски На кадрах видно, как двое полицейских повалили лицом в пол 63-летнего Ильина, заломали ему руки и надели наручники…

5 279 6 114814 23.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9340361
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5097138

Сегодня в эфире