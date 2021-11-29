В ОЗХО посчитали недостаточной информацию по делу об отравлении Навального, предоставленную Россией

Совместное заявление подписали представители 55 стран, принимавших участие в 26 сессии конференции ОЗХО, которая в эти дни проходит в Гааге. Перечень вопросов не публиковался, однако известно о требовании рассказать о шагах, которые предприняты для расследования применения химического оружия на территории России, которая со своей стороны не считает, что оно вообще применялось. Полномочный представитель страны при ОЗХО, посол в Нидерландах Александр Шульгин полагает, что на требования стран-членов организации дан исчерпывающий ответ, подкрепленный результатами 64 экспертиз и протоколами допроса 230 свидетелей. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости». Что же касается химического оружия, то, по словам Шульгина, следов органофосфорного соединения в анализах Навального не обнаружено.



Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, который совершил экстренную посадку в Омске, где политик был госпитализирован. Дальнейшее лечение он проходил в берлинской клинике Шарите.