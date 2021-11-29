В «Шереметьево» образовались огромные очереди в связи с проверкой прилетевших на ПЦР-тест. Как рассказала журналист «Эха Москвы» Ольга Бычкова в эфире радиостанции, сдавать экспресс-тест заставляют сдавать даже тех, кто уже проходил перед вылетом. По ее словам, во время приземления в терминале С аэропорта «Шереметьево», всех прилетевших из африканских стран, а также Китая, Великобритании и Израиля заставили пройти экспресс ПЦР-тестирование.

«Вчера еще такого не было. Только что это появилось в связи с новым штаммов. Заставляют всех, и даже если кто-то вчера или сегодня уже проходили ПЦР-тестирование, чтобы попасть на борт самолета, они должны все сдать этот тест», — рассказала О.Бычкова. Очередь, по словам журналистки, составляет человек 200-300. «Все стоят в очереди и сдают бумажки, потом они должны пройти через 4 кабинки врачей, которые делают этот тест. Я видела в разных странах, как организована эта процедура. И то, что происходит в Шереметьево, думаю займет не менее 1,5-2 часов», — отметила она.

Ранее сообщалось, что региональный Роспотребнадзор организовал тестирование в аэропортах московского авиационного узла – это Домодедово, Жуковский и Шереметьево.