ООН не удовлетворена темпами вакцинации от коронавируса

Согласно целям международной организации, к концу этого года прививку должны сделать не менее 40% населения Земли, а к середине следующего года 70%. – сказал представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик. Однако, по его словам, сейчас мир находится не там, где хотелось бы. Впрочем, он не смог уточнитЬ, каковы глобальные показатели вакцинации к этому моменту.

Между тем производители вакцин задумались об адаптации существующих препаратов к новому омикрон-штамму коронавируса. Этот процесс начал и разработчик «Спутника», Центр Гамалеи. Его глава Александр Гинцбург отметил, что вакцину от разных штаммов можно будет объединять в один укол. По оценкам Гинцбурга, новый препарат ученые могут получить уже через 10 дней, но вместе с разрешительными процедурами процесс займет около 45.