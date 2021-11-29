Адаптация вакцин «Спутник» и «Спутник Лайт» к штамму омикрон может произойти достаточно быстро – вирусолог Бутенко

Центр Гамалеи начал адаптацию вакцин «Спутник» и «Спутник Лайт» к новому омикрон-штамму коронавируса. Как сказал вирусолог, профессор Центра им. Гамалеи Александр Бутенко в эфире «Эха Москвы», эта адаптация может произойти достаточно быстро.

«Очевидно это сделать можно быстро. До производства этой вакцины уже существовала готовая платформа, разработанная лет 20 назад на основе вектора аденовирус 26 и 5 типа. А дальше это был технологический процесс, который легко произвести на основании того, что было наработано. Поэтому действительно это было быстрое производство, и в этом заключалась главная проблема, потому что нужно было в больших объемах приготовить такое количество, чтобы использовать в практических целях. В этом случае, если начнется разработка на основе омикрон, то тогда это тоже может произойти быстро», — сказал он.

Бутенко добавил, что об эффективности адаптированной к новому штамму вакцины можно будет говорить, когда привьётся значительная часть населения. Контрольная группа, по его словам, должна состоять и из уже вакцинированных, и из переболевших и из невакцинированных.