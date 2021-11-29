Генпрокуратура Франции требует приговорить бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона к 5 годам лишения свободы

Генпрокуратура Франции требует приговорить бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона к пяти годам лишения свободы. Один из них, по мнению надзорного ведомства, политик должен провести в тюрьме, — сообщает агентство Франс-пресс. Гособвинение также настаивает на штрафе в размере 375 тысяч евро и поражению в избирательных правах сроком на 10 лет.

Фийона обвиняют в фиктивном трудоустройстве своей супруги в качестве парламентского помощника. Этим летом его приговорили к пяти годам лишения свободы, два из которых он должен был отбыть в тюрьме, однако бывший премьер подал жалобу, которую в середине ноября начал рассматривать Апелляционный суд Парижа.

Для жены Фийона Пенелопы Генпрокуратура требует два года условно, штраф 100 тысяч евро и также поражение в избирательных правах.