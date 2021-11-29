Из России депортировали американского преподавателя факультета свободных искусств и наук СПбГУ Майкла Фриса

Он курировал академический обмен с Bard College, который в России признали нежелательной организацией.

Официально причины высылки неизвестны. Как пишет сетевое издание Фонтанка, депортировать его предписала ФСБ. Одна из студенток Фриса отмечает, что в России у американца остались жена и ребенок. Он прожил здесь 10 лет. На сборы ему отвели двое суток.