В этом году на СМИ-иноагентов составили больше 900 протоколов. Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора, почти все претензии предъявлялись структурам Радио Свобода* – российского юридического лица, созданного для распространения материалов девяти входящих в него СМИ-иноагентов.

За год соответствующий перечень вырос втрое. В него все чаще включают отдельных граждан — журналистов, юристов и правозащитников. В Совете по развитию гражданского общества и правам человека и Союзе журналистов России ранее предложили смягчить законодательство в этой сфере.

* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.