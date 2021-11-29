В Совете безопасности предложили скорректировать миграционную политику на фоне роста преступности. По словам зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, немало иностранцев в России находятся с нарушением срока пребывания. Они часто втягивают соотечественников в криминальный бизнес, становятся объектами вербовки террористов и экстремистов, участвуют в массовых конфликтах. Особую опасность представляют организованные этнические группировки, — добавил Медведев. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

По подсчетам МВД, в России находятся около 5,5 миллионов граждан из стран СНГ. Из них дольше 800 тысяч не имеют законных оснований для пребывания.