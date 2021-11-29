Следствие просит продлить арест бывшей замглавы министра просвещения Марине Раковой и ее гражданскому мужу

Соответствующее ходатайство, по данным агентства ТАСС, поступило в суд. Пока его рассмотрят, пока неясно.

Уголовное дело возбуждено по факту хищения денег, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. На скамье подсудимых, в числе прочих, оказались его бывшие сотрудники Евгений Зак и Максим Инкин, а также ректор Шанинки Сергей Зуев.

Главу Московской высшей школы социальных и экономических наук обвиняют в том, что вуз некачественно выполнил исследования для Фонда и похитил деньги. Зуев это отрицает. На днях родственники ректора попросили пустить к нему в СИЗО врачей. Его несколько раз госпитализировали с гипертоническим кризом, а также провели срочную операцию на сердце.