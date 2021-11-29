Приговор бывшему схиигумену Сергию огласят завтра в московском суде. Об этом агентству «Интерфакс» рассказала адвокат подсудимого, подчеркнувшая, что ее подзащитный вину не признает.

Сергий был лишен сана прошлым летом за нарушение монашеских обетов, апостольских правил и церковных канонов, а позже отлучен от церкви. Он отказался покидать основанный им Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, который силовикам пришлось брать штурмом.

Бывшему схиигумену предъявили обвинение в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповедания.