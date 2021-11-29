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20:05, 29 ноября 2021

Приговор бывшему схиигумену Сергию огласят завтра в московском суде

Приговор бывшему схиигумену Сергию огласят завтра в московском суде. Об этом агентству «Интерфакс» рассказала адвокат подсудимого, подчеркнувшая, что ее подзащитный вину не признает.
Сергий был лишен сана прошлым летом за нарушение монашеских обетов, апостольских правил и церковных канонов, а позже отлучен от церкви. Он отказался покидать основанный им Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, который силовикам пришлось брать штурмом.
Бывшему схиигумену предъявили обвинение в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповедания.


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