Десятки стран на конференции ОЗХО призвали Россию к содействию в расследовании отравления Алексея Навального

В их числе оказались США, Великобритания и члены ЕС, которые отметили, что продолжают беспокоиться в связи с фактом использования токсичного химического вещества против оппозиционного политика. Их заявление размещено на сайте британского правительства.

В свою очередь, российский постпред при ОЗХО сказал, что Москва продолжит добиваться ответов от западных стран по этой ситуации. В России, по его словам, видят признаки провокации и политизации всего дела.

В крови Навального, экстренно госпитализированного в берлинскую клинику, несколько лабораторий нашли следы отравляющего вещества «Новичок».