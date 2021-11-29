Европейский регулятор считает преждевременным говорить о необходимости адаптации вакцин к омикрон-штамму коронавируса. В Агентстве лекарственных средств отметили, что текущей информации недостаточно. Пока существующие препараты обеспечивают хороший уровень защиты.

Центр имени Гамалеи начал разработку модификации вакцины «Спутник» под омикрон-штамм. В институте считают, что существующие варианты препарата «Спутник» и «Спутник-лайт» нейтрализуют этот штамм, однако есть некоторая вероятность, что понадобится новая версия. Разработчик заверил, что она может быть готова к серийному производству через 45 дней.