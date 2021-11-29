Суд в Красноярске оправдал бывшую сотрудницу штаба Навального*, на которую составили протокол из-за фотографий с символикой политика. Об этом сообщает телеграм-канал «Апология».
Протокол о демонстрации символики экстремистской организации на Наталью Петеримову составили месяц назад. На нескольких публикациях в ее Instagram нашли значок с буквой «Н» и красным восклицательным знаком.
После признания ФБК* и штабов Навального* иноагентами и экстремистскими организациями, некоторым сторонникам политика и независимым журналистам уже назначали аресты из-за старых публикаций.
Суд в Красноярске оправдал экс-сотрудницу штаба Навального, на которую составили протокол из-за фото с буквой «Н»
Суд в Красноярске оправдал бывшую сотрудницу штаба Навального*, на которую составили протокол из-за фотографий с символикой политика. Об этом сообщает телеграм-канал «Апология».