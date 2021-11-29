Газпром отчитался о рекордной прибыли на фоне газового кризиса в Европе: за три квартала этого года она превысила полтора триллиона рублей. Это следует из финансовой отчетности. Зампред правления Газпрома Фамил Садыгов отметил, что средняя цена экспорта газа увеличивалась 1,5 года подряд. В третьем квартале превысила 300 долларов за тысячу кубометров, это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Садыголв выразил уверенность, что в четвертом квартале цена поставок в Европу окажется значительно выше.