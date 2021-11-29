Блогер Юрий Хованский обвинил следствие в противозаконном давлении и угрозах ему и близким

Блогер Юрий Хованский, которого обвиняют в оправдании терроризма, обвинил следствие в противозаконном давлении и угрозах ему и близким. В письме Хованский утверждает, что следователи пытаются заставить его оговорить себя, устранив главное противоречие в деле. Он уверяет, что в последний раз исполнил песню о «Норд-Осте», якобы противозаконного содержания, в 2012 году, когда статьи, по которой его обвиняют, еще не существовало. Обвинение же, ссылаясь на свидетелей, настаивает, что такой случай имел место в 2018 году. Хованский считает их показания смехотворными и говорит, что следователь предлагал ему подтвердить их слова, в обмен на уверения в том, что приговор ограничится штрафом. Кроме того, от блогера требуют отказать от адвокатов и принять помощь навязанных защитников. Давление этим не ограничивается. Родственникам Хованского, с его слов, обещали подбросить наркотики.

Кроме того, Хованский отметил, что, считает свои высказывания аморальными и глупыми, неоднократно извинялся и даже внес пожертвования в благотворительный фонд помощи жертвам терроризма.