Набиуллина заявила, что ЦБ намерен вести жёсткую кредитно-денежную политику для возвращения инфляции к цели в 4%

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк намерен вести жёсткую кредитно-денежную политику для возвращения инфляции к цели в 4%. По словам Набиуллиной, у России нет возможности, как в некоторых странах, где инфляционные ожидания считаются заякоренными, просто переждать этот период.