Набиуллина заявила, что ЦБ намерен вести жёсткую кредитно-денежную политику для возвращения инфляции к цели в 4%

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк намерен вести жёсткую кредитно-денежную политику для возвращения инфляции к цели в 4%. По словам Набиуллиной, у России нет возможности, как в некоторых странах, где инфляционные ожидания считаются заякоренными, просто переждать этот период.
2021-11-29T19:05:37+03:00
2021-11-29T19:05:37+03:00
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19:05, 29 ноября 2021
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