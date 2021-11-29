Джек Дорси подтвердил свой уход с поста главы Twitter

Совет директоров компании единогласно утвердил на его место технического директора Парага Агравала. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее инвесторы настаивали на отставке Дорси, высказывая недовольство в связи с тем, что его внимание рассредоточено между несколькими проектами. Помимо Twitter, он возглавляет разработчика платежных систем Square. Рынок отреагировал на уход Дорси ростом акций Twitter .