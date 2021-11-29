Первый вывозной рейс россиян из ЮАР запланирован на 3 декабря

В сообщении генерального консульства в Кейптауне говорится, что перелет осуществляется на коммерческой основе и цена будет определена в зависимости от количества пассажиров. Один из туристов, Егор Михайлов, в эфире телеканала «Дождь*» (признан иностранным агентом) сказал, что, по предварительным данным, им предстоит заплатить за билет около 125 тысяч рублей. Михайлов, со ссылкой на специальный телеграм-канал отметил, что с проблемой в ЮАР столкнулись примерно 500 россиян.

Массовый отъезд туристов из Южной Африки начался на прошлой неделе, когда стало известно о появлении нового омикрон-штамма коронавируса. Россия, как и многие другие страны, закрыла авиасообщение с этим регионом.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.