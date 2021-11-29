Google оштрафовали еще на три миллиона рублей. Компанию признали виновной в неудалении запрещенной информации. По подсчетам агентства ТАСС, общая сумма штрафов, наложенных на американского IТ-гиганта превышает 40 миллионов рублей. По статьям об отказе удалять контент ранее также штрафовали Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Telegram, YouTube, ВКонтакте и «Одноклассники».