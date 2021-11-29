Основатель Twitter, по данным журналистов, покинет пост главы компании. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал СNВС, не приводя других подробностей. Джек Дорси, помимо Twitter, руководит разработчиком платежных систем Square. Ранее крупные инвесторы настаивали на отстранении его с поста гендиректора социальной сети из-за того, что его внимание разделено между двумя компаниями. На фоне новостей о возможной отставке Дорси акции Twitter на бирже начали расти.