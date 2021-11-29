Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые появился на публике после ареста. Он выступил с речью на заседании суда по делу о разгоне митингов 14-летней давности. Политика привезли в городской суд под усиленным конвоем. На место стянули несколько десятков полицейских, а на крышу здания приземлился вертолет. Сам политик, которого обвиняют в жестком разгоне многотысячной акции протеста в 2007 году, появился в зале заседания в смокинге и медицинской маске. По словам его адвокатов, врачи позволили ему находиться на публике не более двух часов из-за состояния здоровья, которое ухудшилось после продолжительной голодовки в знак протеста. Саакашвили прекратил ее только после того, как его перевели в военный госпиталь. К тому же ранее консилиум врачей диагностировал у экс-президента посттравматическое стрессовое расстройство. Причиной стала тюрьма и насилие, которому, по словам самого Саакашвили, он неоднократно подвергался не только в колонии, но и в госпитале для заключенных. Об этом политик рассказал, выступая перед судом. Он отметил, что более не верит в грузинское правосудие и считает многочисленные дела против него сфабрикованными. Речь Саакашвили длилась более часа. Гособвинитель не захотел слушать ее до конца и попросил суд остановить выступление. По словам прокурора, политик говорил не по делу. Защита, в свою очередь, с таким обоснование не согласилась, сказав, что Саакашвили сам вправе решать, о чем говорить. Судья позицию адвокатов поддержал. Речь экс-президента с помощью гаджетов внимательно слушали протестующие, которые собрались рядом со зданием суда. Грузинский блогер Николай Левшиц в разговоре с «Эхом» назвал акцию протеста достаточно спокойной.

Митингующие перекрыли проезжую часть. Всего грузинская полиция задержала 15 человек за отказ подчиниться. Сам Михаил Саакашвили после выступления оставаться до конца заседания не захотел. С территории суда его вывезли под недовольные крики многочисленных сторонников.

Бывшего президента Грузии, уже дважды заочно осужденного, обвиняют и в ряде других преступлений. Сторонники политика неоднократно выходили на улицы городов страны с требованием его освободить.