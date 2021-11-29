Турция готова стать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной

Турецкий лидер прокомментировал публикации телекомпании СNN и газеты The New York Times о концентрации российских войск на границе с Украиной на борту самолета, на котором он возвращался из Туркмении. Эрдоган надеется, что в регионе не будет господствовать война. В частности, президент Турции отметил, что в особенности его беспокоит судьба крымских тюрков, тем самым упомянув и о Крыме, а этот вопрос в Москве обсуждать отказываются. Тем не менее Эрдоган добавил, что намерен провести переговоры, как с Украиной так и с российскими властями. Более того, он добавил, что неоднократно обсуждал эти темы с президентом России Владимиром Путиным, говоря о важности мира на российско-украинской границе. На информацию о том, что Турция готова выступить посредником в трехстороннем саммите, уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков не стал говорить о саммите, подчеркнув, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что передал через Реджепа Эрдогана списки удерживаемых в России лиц, но ответа пока не последовало.