Президент Польши Анджей Дуда считает реальным риск появления маршрута миграции в Европу через Россию

Он выразил надежду, что Москва не допустит возникновения такой ситуации, которую назвал кризисной. Высокопоставленные представители ЕС продолжают обвинять Минск в создании напряженной ситуации на границе.

Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко сегодня сказал, что власти республики имеют возможность ответить западным странам, и соседям в частности.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил, что Москва скорректирует миграционную политику в связи с кризисом на границе Белоруссии и Польши.