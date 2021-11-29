Бывшие координаторы структур политика Алексея Навального продолжают уезжать из России. Как пишет газета «Коммерсантъ», из 38 человек 14 уже покинули страну. В частности, это сделал депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко. Он опасается ареста по уголовному делу о создании экстремистского сообщества, по которому ранее задержали экс-координатора штаба Навального* в Уфе Лилию Чанышеву. Сеть штабов Алексея Навального российские власти отнесли к экстремистским организациям. Их деятельность в стране запрещена.

* Штабы Навального - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России.