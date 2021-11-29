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18:25, 29 ноября 2021

Бывшие координаторы структур политика Алексея Навального продолжают уезжать из России

Бывшие координаторы структур политика Алексея Навального продолжают уезжать из России. Как пишет газета «Коммерсантъ», из 38 человек 14 уже покинули страну. В частности, это сделал депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко. Он опасается ареста по уголовному делу о создании экстремистского сообщества, по которому ранее задержали экс-координатора штаба Навального* в Уфе Лилию Чанышеву. Сеть штабов Алексея Навального российские власти отнесли к экстремистским организациям. Их деятельность в стране запрещена.

* Штабы Навального - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России.


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