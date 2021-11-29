В Мосгорсуде сегодня прошло второе предварительное слушание по делу о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*», признанного российскими властями иностранным агентом. В Москве, на Богородском валу у входа в суд собрались несколько десятков человек. Это представители прессы: журналисты и операторы, а также просто неравнодушные к судьбе правозащитного центра. На сегодняшнем слушании прокуроры представили информацию, запрошенную по ходатайству «Мемориала*». А именно – отсутствующие сейчас в деле документы, которые позволят понять основания иска к правозащитному центру. К Мосгорсуду стянулись полицейские, которые каждые 10 минут «прочесывали» толпу.

Пришедшие поддержать «Мемориал*» люди называют обвинения абсурдными. Учитель обществознания одной из московских школ Ирина Боганцева сравнила ситуацию вокруг нынешнего процесса с репрессиями 30-х годов прошлого века. А вот Константин уверен, что собравшихся сегодня людей недостаточно для поддержки правозащитников.

Прокуратура обвиняет правозащитный центр «Мемориал*» в многократных нарушениях законодательства об иностранных агентах, а также в оправдании терроризма и экстремизма.

Заседание продолжится 16 декабря. Дело сегодня слушал судья Михаил Казаков, который ранее признал экстремистской организацией Фонд борьбы с коррупцией* Алексея Навального.

«Мемориал*» российские власти считают иностранным агентом.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. Фонд борьбы с коррупцией - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России.