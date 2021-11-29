После матча ЦСКА — «Зенит» в Москве полиция задержала 12 несовершеннолетних

В отделениях оказалось еще несколько десятков болельщиков. В общей сложности были задержаны свыше 400 любителей футбола. Причиной же стало поведение фанатов армейцев, которые во второй тайме начали активно жечь пиротехнические устройства – файеры. Несмотря на то, что трибуны заволокло густым дымом, игру все же удалось завершить со счетом 2:0 в пользу бело-синих. И если по окончании матча поклонники «Зенита» отправились домой, то сектор ЦСКА заблокировали полицейские. Как утверждают очевидцы, невозможно было выйти даже в туалет на протяжении почти 3,5 часов. Позднее к «ВЭБ Арене» подъехали автозаки, рассказал в эфире телеканала «Рен-ТВ» один из задержанных.

По итогу было составлено свыше 50 протоколов об административных нарушениях. 20 фанатам теперь грозит запрет на посещение матчей сообщили в МВД. Кроме того, двоих болельщиков могут отправить под арест на 15 суток. Претензии у силовиков были и к самому стадиону, рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Игорь Комаров. В свою очередь президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц утверждает, что камеры не работали из-за того, что во время матча к системе подключились хакеры и отключили их. В РПЛ также отметили, что своими действиями полиция подвергла опасности зрителей. Аналогичного мнения придерживаются и в клубе ЦСКА. Кроме того, свою поддержку болельщикам армейцев высказало фанатское сообщество «Спартака».

Как ожидается, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза в четверг рассмотрит использование пиротехники болельщиками ЦСКА.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призывает наказать болельщиков. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «РПЛ начала свое расследование. Мы очень надеемся, что в сотрудничестве с правоохранителями будет дан четкий анализ того, что случилось и кто виноват, а нарушители будут наказаны», — отметил Свищев. Как уточнил депутат, у него «очень много вопросов» к тому, что происходило на стадионе. «Я общался с некоторыми корреспондентами и был удивлен, что, оказывается, информация о том, что планировалось фаер-шоу, была известна заранее, еще до матча. Почему тогда служба безопасности стадиона не провела какие-то превентивные меры, чтобы предотвратить данное нарушение? Ведь это хулиганство, которое должно наказываться», — подчеркнул Свищев.

При этом он призвал извиниться перед болельщиками, которые не были к этому причастны. «Должны быть зафиксированы конкретные нарушители. А люди, которые в этом не замешаны, не должны нести ответственность за хулиганство других. Более трех часов всех держали на трибунах, а там и дети были, и женщины – это, конечно, вещь недопустимая. Поэтому нарушители должны быть выявлены и наказаны, а люди, которые понесли незаслуженное наказание в виде привода в полицию или которых продержали на улице — надо принести им извинения как минимум», — считает Свищев. Он также отметил, что действия полиции не были намеренными. «То, что держали долго – это факт. Но то, что полиция специально держала – давайте не будем демонизировать ситуацию», — заключил Свищев.

Между тем президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин считает, что инцидент на матче может уменьшить шансы всех российских болельщиков получить пропуск на будущие матчи национальных чемпионатов. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы»."Если давать оценку действиям болельщиков, то это не очень дальновидный поступок в преддверии того, что на этой неделе в комитете Госдумы по спорту будут обсуждаться поправки в закон о введении Fan ID для болельщиков. Это может плохо обернуться для болельщиков всей страны, а не только ЦСКА. Если во втором чтении эти поправки будут приняты, то с весны очень многие болельщики рискуют забыть футбол навсегда", — отметил Шпрыгин. По его словам, власти в последние годы очень строго следят за дисциплиной болельщиков. «Если раньше в 90-е можно было прийти и вообще всю трибуну сжечь, все кресла пережечь, то сейчас страна другая, и за это наступает ответственность. Зачем надо это было делать? Я пока не знаю и не понимаю», — заявил Шпрыгин. Он напомнил, что власти стали более сурово обращаться с фанатами после беспорядков в Марселе в 2016 году, в которых принимали участие российские болельщики. По его информации, в отношении задержанных болельщиков, которые устроили фаер-шоу на матче ЦСКА – «Зенит», планируется возбуждение дела по статье 212 УК РФ — «Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами». «Это особо тяжкая статья — от 8 до 15 лет лишения свободы по ней санкция», — заключил Шпрыгин.