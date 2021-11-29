Z Архив новостей новости
5 0 6 4
18:18, 29 ноября 2021

После матча ЦСКА — «Зенит» в Москве полиция задержала 12 несовершеннолетних

В отделениях оказалось еще несколько десятков болельщиков. В общей сложности были задержаны свыше 400 любителей футбола. Причиной же стало поведение фанатов армейцев, которые во второй тайме начали активно жечь пиротехнические устройства – файеры. Несмотря на то, что трибуны заволокло густым дымом, игру все же удалось завершить со счетом 2:0 в пользу бело-синих. И если по окончании матча поклонники «Зенита» отправились домой, то сектор ЦСКА заблокировали полицейские. Как утверждают очевидцы, невозможно было выйти даже в туалет на протяжении почти 3,5 часов. Позднее к «ВЭБ Арене» подъехали автозаки, рассказал в эфире телеканала «Рен-ТВ» один из задержанных.

По итогу было составлено свыше 50 протоколов об административных нарушениях. 20 фанатам теперь грозит запрет на посещение матчей сообщили в МВД. Кроме того, двоих болельщиков могут отправить под арест на 15 суток. Претензии у силовиков были и к самому стадиону, рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Игорь Комаров. В свою очередь президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц утверждает, что камеры не работали из-за того, что во время матча к системе подключились хакеры и отключили их. В РПЛ также отметили, что своими действиями полиция подвергла опасности зрителей. Аналогичного мнения придерживаются и в клубе ЦСКА. Кроме того, свою поддержку болельщикам армейцев высказало фанатское сообщество «Спартака».

Как ожидается, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза в четверг рассмотрит использование пиротехники болельщиками ЦСКА.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призывает наказать болельщиков. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «РПЛ начала свое расследование. Мы очень надеемся, что в сотрудничестве с правоохранителями будет дан четкий анализ того, что случилось и кто виноват, а нарушители будут наказаны», — отметил Свищев. Как уточнил депутат, у него «очень много вопросов» к тому, что происходило на стадионе. «Я общался с некоторыми корреспондентами и был удивлен, что, оказывается, информация о том, что планировалось фаер-шоу, была известна заранее, еще до матча. Почему тогда служба безопасности стадиона не провела какие-то превентивные меры, чтобы предотвратить данное нарушение? Ведь это хулиганство, которое должно наказываться», — подчеркнул Свищев.

При этом он призвал извиниться перед болельщиками, которые не были к этому причастны. «Должны быть зафиксированы конкретные нарушители. А люди, которые в этом не замешаны, не должны нести ответственность за хулиганство других. Более трех часов всех держали на трибунах, а там и дети были, и женщины – это, конечно, вещь недопустимая. Поэтому нарушители должны быть выявлены и наказаны, а люди, которые понесли незаслуженное наказание в виде привода в полицию или которых продержали на улице — надо принести им извинения как минимум», — считает Свищев. Он также отметил, что действия полиции не были намеренными. «То, что держали долго – это факт. Но то, что полиция специально держала – давайте не будем демонизировать ситуацию», — заключил Свищев.

Между тем президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин считает, что инцидент на матче может уменьшить шансы всех российских болельщиков получить пропуск на будущие матчи национальных чемпионатов. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы»."Если давать оценку действиям болельщиков, то это не очень дальновидный поступок в преддверии того, что на этой неделе в комитете Госдумы по спорту будут обсуждаться поправки в закон о введении Fan ID для болельщиков. Это может плохо обернуться для болельщиков всей страны, а не только ЦСКА. Если во втором чтении эти поправки будут приняты, то с весны очень многие болельщики рискуют забыть футбол навсегда", — отметил Шпрыгин. По его словам, власти в последние годы очень строго следят за дисциплиной болельщиков. «Если раньше в 90-е можно было прийти и вообще всю трибуну сжечь, все кресла пережечь, то сейчас страна другая, и за это наступает ответственность. Зачем надо это было делать? Я пока не знаю и не понимаю», — заявил Шпрыгин. Он напомнил, что власти стали более сурово обращаться с фанатами после беспорядков в Марселе в 2016 году, в которых принимали участие российские болельщики. По его информации, в отношении задержанных болельщиков, которые устроили фаер-шоу на матче ЦСКА – «Зенит», планируется возбуждение дела по статье 212 УК РФ — «Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами». «Это особо тяжкая статья — от 8 до 15 лет лишения свободы по ней санкция», — заключил Шпрыгин.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Посол России в США: Диалог через санкции неприемлем Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка…

5 86 6 9367 23.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

То ли запутались в географии, то ли в политических интригах Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову отправить королевские вооруженные силы строить колючую проволоку или вводить санкции против Елисейского дворца…

5 133 6 15021 23.11
Блоги

Открытое письмо врачей противникам вакцинации Мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц…

5 291 6 45352 24.11
Блоги

+ Снова «враги народа»: как «Мемориал» разрешили в СССР и почему хотят ликвидировать теперь Снова «враги народа»: как «Мемориал» разрешили в СССР и почему хотят ликвидировать теперь Как вопреки им небольшая группа диссидентов собирала и хранила запретные воспоминания о ГУЛАГе?..

5 38 6 6474 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса 01:09 Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса По словам Путина, он получил препарат в виде порошка на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт»...

5 102 6 20591 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание 01:11 В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание Там депутаты обсуждали федеральные законопроекты о введении системы QR-кодов…

5 85 6 17647 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Экономика не слушается вождя. Обвал турецкой лиры Экономика не слушается вождя. Обвал турецкой лиры Ведь бывает же так: вождь умеет вдохновлять своих подданных, напомнить им о великом прошлом. И они хотят повторения этого прошлого, чтобы страна стала великой державой. У него все получается. Кроме одного…

5 40 6 8528 26.11
8читать ;смотреть
Новости

РБК: Российские власти хотят отказаться от термина QR-код из-за негативного отношения россиян По их словам, чиновники рассматривают, в частности, такие варианты как «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт»...

5 28 6 6175
Блоги

«Продолжение следует» «Новая газета»

За что убивали Магнитского Но система, которой хотел помочь Магнитский, в итоге атаковала его самого. Эта история — не частный случай…

5 119 6 29932 26.11
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Чья возьмет? Усилия по формированию привлекательности России закончены. Москва демонстрирует готовность бить окна. Не удивительно, что 66% опрошенных в 14 странах говорят о своем негативном отношении к России. Но кого это в России волнует?..

5 193 6 50814 06:33
Блоги

Денис Проценко: Речь идёт о единственном спасении Вы — все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо…

5 191 6 54783 24.11
Блоги

Блог «Новой газеты»

Прекратите «кошмарить» образование. Открытое письмо академиков в защиту Сергея Зуева Мы просим Вас как гаранта прав и свобод гражданина взять под Ваш личный контроль судьбу конкретного человека…

5 106 6 30155 26.11
Блоги

Петр Шкуматов координатор «Общества синих ведерок»

ДТП на Кутузовском. Надо разъяснить Шведский подход прямо постулирует, что водители ошибаются. Еще раз: водители ошибаются. Человек ошибается. Задача инженеров сделать так, чтобы с помощью технических решений смягчить последствия…

5 50 6 16606 23.11
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

А вот с вакциной — нашла коса на камень Нет, не постичь мне глубин человеческого сознания…

5 159 6 53795 11:21
Блоги

Юрий Хованский: Прошу вас, помогите мне! Без вас они просто меня убьют Мне страшно, и я не знаю, что делать. Я не думал, что в России 2021 года следователь может открыто угрожать семье обвиняемого и требовать признаться в том, чего он не совершал…

5 119 6 39621 14:25
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Сегодня в России самые умные те, кто не совпадает с господствующим настроением В России личности в истории абсолютно ничтожна, потому что российская история — это заведенный циклический механизм. Играть здесь роль — это примерно что растапливать зимой полярные льды. Ничего вы не сделаете…

5 115 6 38397 27.11

Популярное за неделю

Новости

Житель Томска, под видом врача ухаживающий в ковидном госпитале за бабушкой, покинул Россию Сергей Самборский рассказал сетевому изданию The Insider, что перестал чувствовать себя в безопасности…

5 5 6 67704
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Нет недели вокруг меня, чтобы не уезжали. Уезжают молодые. И это очень неплохие люди, как правило. Люди с достоинством вынуждены уезжать, не желая маргинализироваться или идти в лагерь. А выбор простой сейчас…

5 74 6 78562 25.11
#слушать 34:06 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3572908
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 14 6 5173 28.11
Блоги

Александр Драган аналитик открытых данных

Ужас в Гибралтаре: как привитая на 118% территория переживает сильнейшую вспышку А теперь серьёзно. Никаких 118% привитого населения в Гибралтаре нет и не было. Это первая и главная ложь…

5 198 6 582965 24.11
Блоги

+ Задержание тренера по плаванию Александра Ильина за отсутствие маски 00:34 Задержание тренера по плаванию Александра Ильина за отсутствие маски На кадрах видно, как двое полицейских повалили лицом в пол 63-летнего Ильина, заломали ему руки и надели наручники…

5 279 6 114756 23.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9340309
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5096780

Сегодня в эфире