В Кемеровской области из больниц выписали половину пострадавших в результате аварии на шахте Листвяжная

Правительство выделит средства в качестве помощи тем, кто получил травмы и ранения, а также семьям погибших, — напомнил премьер-министр Михаил Мишустин.

В результате пожара в шахте погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Пострадали около 90. Власти в качестве причины аварии называют взрыв метана, однако точную причину должна установить специальная комиссия.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал представить к наградам тех, кто участвовал в спасательной операции. Он заявил, что в результате проверок на шахтах к Кемеровской области серьезных нарушений не обнаружено.