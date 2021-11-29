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18:11, 29 ноября 2021

Все новые страны сообщают о первых случаях обнаружения штамма коронавируса «омикрон» или подозрения на его наличие

Все новые страны сообщают о первых случаях обнаружения нового штамма коронавируса «омикрон» или подозрения на его наличие. В частности, об этом стало известно в Чехии, Португалии и Финляндии, а также Канаде.

Наиболее массовое выявление штамма «омикрон» зафиксировано в Португалии. Там, по данным агентства Reuters, сразу 13 таких случаев. Причем все из них связаны с игроками и сотрудниками лиссабонского футбольного клуба «Белененсеш». Один из заболевших недавно вернулся из Южной Африки. Из-за вспышки «Белененсеш» смог выпустить на поле всего лишь 9 футболистов в субботнем матче против клуба «Бенфика». Игра в результате была прервана при счете 0:7. Первый случай «омикрона» обнаружился и в Чехии. Такой результат выявили у жительницы города Либерец на севере страны, которая побывала в Намибии, а затем вернулась домой через Южно-Африканскую республику. Вместе с ней в изоляции находятся еще восемь человек. В Финляндии пока нет подтвержденных случаев заражения штаммом «омикрон» — но под подозрением находятся два человека. По данным местного института здравоохранения, у них был некий «зарубежный контакт», но при этом не ясно, вернулись ли сами пациенты из-за границы или они взаимодействовали с кем-то в самой Финляндии.

Кроме того, еще шесть случаев «омикрона» зафиксировано в Шотландии. Это первое такое сообщение из одного из регионов Великобритании, а всего на Соединенное королевство приходится уже 9 заболевших. Под проверкой находятся восемь случаев во Франции и один – в Швейцарии.
На этом фоне сегодня было объявлено о созыве экстренного заседания министров здравоохранения стран Группы семи. А в Женеве открылась специальная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которой глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус уже призвал в качестве одной из мер борьбы с новым штаммом к увеличению охвата кампании по вакцинации, в том числе, в бедных странах.

О появлении нового штамма коронавируса «омикрон» стало известно на прошлой неделе. Впервые он был выявлен в странах Южной Африки. По мнению ряда ученых, этот вариант может обладать большей заразностью и преодолевать защиту вакцин. Южно-Африканская Республика не видит необходимости в введении новых ограничений для предотвращения распространения нового штамма коронавируса. Об этом сказал президент страны Сирил Рамафоса. Сирил Рамафоса призвал отменить ограничения на поездки, которые ввели некоторые государства для борьбы с «омикроном».

Япония опять вводит строгий карантин для возвращающихся из стран с подтвержденными случаями заражения новым штаммом коронавируса. Об этом сказал премьер-министр страны Фумио Кисида: «Мы запрещаем иностранным гостям въезд из всех частей мира. Для японцев и других обладателей долгосрочных виз и вида на жительство в дополнение к 9 странам при въезде еще из 14 стран, где выявлены заражения штаммом «омикрон», будет применяться строгий карантин в специально отведенных для этого заведениях». Фумио Кисида призвал граждан Японии спокойно реагировать на новые ограничения.

Российские власти следят за распространением нового штамма коронавируса, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Официально зарегистрированных случаев заражения омикроном в России пока не выявлено. Тем временем Центр им.Гамалеи начал разработку модификации вакцины «Спутник V» под новый штамм коронавируса COVID-19 «омикрон», в случае необходимости массовое её производство может быть запущено через 45 дней. Директор по развитию Центра имени Чумакова Константин Чернов считает, что предсказать поведение нового штамма пока невозможно. Доктор биологических наук Анча Баранова в эфире Эха предположила, что для борьбы с новым штаммом придется обновлять вакцины. Руководитель одной из лабораторий Центра имени Гамалеи Владимир Гущин уверен, что существующие вакцины будут успешно справляться и со штаммом омикрон. Он считает, что нужно продолжать убеждать людей вакцинироваться.

У пациентов с «омикрон»-штаммом коронавируса наблюдается учащенное сердцебиение, но вкусы и запахи они чувствуют — цитирует врачей Британская телерадиокорпорация. Высокопоставленный чиновник здравоохранения Великобритании предупредил Бибиси, что вакцины «почти наверняка» будут менее эффективны против нового варианта. Но профессор Джеймс Нейсмит, структурный биолог из Оксфордского университета, добавил: «Это плохие новости, но это еще не конец света». Глава Южноафриканской медицинской ассоциации сообщил Би-би-си, что случаи, выявленные до сих пор в Южной Африке, где только около 24% населения полностью вакцинированы, не были серьезными, но сказал, что расследование этого варианта все еще находится на очень ранней стадии. Главный специалист по инфекционным заболеваниям США доктор Энтони Фаучи сказал, что, хотя отчеты о новом варианте являются «красным флагом», вполне возможно, что вакцины все еще могут работать для предотвращения серьезных форм заболевания. ВОЗ предостерегла страны от поспешного введения ограничений на поездки, заявив, что им следует использовать «научный подход, основанный на оценке риска». По словам члена независимого Совместного комитета по вакцинации и иммунизации, который консультирует британское правительство, профессора Адама Финна, поступающие из ЮАР данные указывают, что случаи этого штамма не являются «особенно серьезными». Он отметил, что потери обоняния и вкуса при «омикроне» не наблюдается. Пациенты испытывают утомляемость и учащенное сердцебиение. При этом он добавил, что пока слишком рано с полной уверенностью говорить о каких-либо особенных симптомах протекания болезни при заражении «омикроном», так как штамм еще мало изучен. Со своей стороны председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелика Кетзи в эфире ВВС рассказала, что примерно 18 ноября она начала наблюдать случаи, когда у пациентов проявлялись «необычные симптомы», которые отличались от тех, которые обычно бывают при варианте коронавируса «дельта». Кетзи также сказала, что у мужчины «першило в горле», но не было кашля, он чувствовал вкусы и запахи. По ее словам, симптомы у пациентов с этим штаммом «чрезвычайно мягкие». Фергус Уолш медицинский редактор Бибиси обращает внимание, что В Южной Африке молодое население, и отрадно, что врачи сообщают, что Омикрон вызывает легкие симптомы без увеличения числа госпитализаций. Но «нам нужно посмотреть, что произойдет, когда вариант перейдет в более старшие возрастные группы, которые наиболее уязвимы для Covid». Медицинский редактор ВВС заключает, что информации о том как переносят заражение новым штаммом полностью вакцинированные люди, поэтому считает, что пока вакцинация остаётся лучшей защитой от вируса.


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