Около здания суда, где слушалось дело Саакашвили, собралось около двух тысяч его сторонников

Суд над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили по делу о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года прошел сегодня в Тбилиси. Около здания суда собралось около двух тысяч сторонников Саакашвили. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» грузинский блогер, общественный деятель Николай Левшиц.

«Сегодня во время суда над Михаилом Саакашвили в Тбилиси у здания суда собрались около 2 тысяч его сторонников. Все проходило достаточно мирно, несмотря на лозунги — «Свободу Мише!». В определенный момент градус немножко увеличился, несколько человек пытались залезть на забор, на постройку около здания суда. В результате было задержано 15 человек», — рассказал блогер.

По словам Левшица, среди задержанных оказался бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава. «В момент, когда к входу подошел спецназ, все успокоилось, так как в это время началась речь Саакашвили на слушании, и все прильнули к гаджетам и стали слушать,» – отметил он. Левшиц добавил, что люди разошлись после того, как было объявлено о следующем заседании. Оно состоится 23 декабря.