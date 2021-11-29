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17:31, 29 ноября 2021

Блогер Юрий Хованский пожаловался на давление следствия по делу об оправдании терроризма

Блогер Юрий Хованский пожаловался на давление следствия по делу об оправдании терроризма. Он написал открытое письмо из СИЗО «Кресты», где находится с июня. В нем Хованский рассказал, что ему предлагали сделку со следствием, а в случае отказа пригрозили реальным сроком и «проблемами» у его близких. Хованский утверждает, что его пытаются заставить отказаться от адвоката и признать, что он пел песню про теракт на Дубровке в 2018 году, а не в 2012-м. От этого зависит, будет ли считаться истекшим срок давности его проступка.


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