Блогер Юрий Хованский пожаловался на давление следствия по делу об оправдании терроризма. Он написал открытое письмо из СИЗО «Кресты», где находится с июня. В нем Хованский рассказал, что ему предлагали сделку со следствием, а в случае отказа пригрозили реальным сроком и «проблемами» у его близких. Хованский утверждает, что его пытаются заставить отказаться от адвоката и признать, что он пел песню про теракт на Дубровке в 2018 году, а не в 2012-м. От этого зависит, будет ли считаться истекшим срок давности его проступка.
2021-11-29T17:31:22+03:00
2021-11-29T17:31:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 29 ноября 2021
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