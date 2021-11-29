Блогер Юрий Хованский пожаловался на давление следствия по делу об оправдании терроризма. Он написал открытое письмо из СИЗО «Кресты», где находится с июня. В нем Хованский рассказал, что ему предлагали сделку со следствием, а в случае отказа пригрозили реальным сроком и «проблемами» у его близких. Хованский утверждает, что его пытаются заставить отказаться от адвоката и признать, что он пел песню про теракт на Дубровке в 2018 году, а не в 2012-м. От этого зависит, будет ли считаться истекшим срок давности его проступка.