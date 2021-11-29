В Польше допустили появление миграционного маршрута в Европу через Россию

Выступая перед журналистами, президент Анджей Дуда сказал, что возможно возникновение ситуации, когда люди из Афганистана пойдут через сухопутные границы в ЕС. При этом он выразил надежду, что российские власти этого не допустят. В Варшаве заговорили о ситуации с беженцами на фоне обострившегося миграционного кризиса. По некоторым оценкам, до сих пор на белорусско-польской границе находятся до двух тысяч мигрантов, стремящихся попасть на территорию Евросоюза.

Переизбранный глава Парламентской ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин уверен, что Запад пытается использовать беженцев на белорусско-польской границе в собственных интересах, а Россия должна этому препятствовать. Володин также призвал парламенты европейских стран выработать стандарты преодоления миграционных кризисов.