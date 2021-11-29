В Липецке грузовик сбил людей на перроне автовокзала

В результате один человек погиб, еще трое пострадали. Грузовик, как утверждают региональные власти, въехал на перрон уже после того, как он прошел обязательный технический осмотр. Машина была исправна. Однако предварительно речь может идти об ухудшении здоровья водителя. Власти уверяют, что он также прошел медицинское обследование. Однако уже после трагедии он сообщил медикам, что у него случился приступ кашля, а затем он потерял сознание за рулем. В результате автомобиль выехал на перрон и наехал на женщину, которая скончалась. Водитель, а также еще два человека, находившиеся в грузовике, были госпитализированы. Очевидцы случившегося, как пишут липецкие СМИ, также подтвердили, что человеку за рулем грузовика резко стало плохо. Сейчас на месте инцидента работают следователи.

О возбуждении уголовного дела по факту трагедии в Липецке пока не сообщалось.