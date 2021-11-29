Обвинение запросило для бывшего схиигумена Сергия четыре года колонии. Ему вменяют склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести и вероисповедания. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

В прошлом году публичные высказывания схиигумена, отрицавшего угрозу коронавируса, вызвали широкий резонанс. После того как он начал критиковать церковное руководство и светские власти, его запретили в служении. Однако схиигумен со сторонниками закрылся в основанном им Среднеуральском женском монастыре, который пришлось брать штурмом.