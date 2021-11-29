Российские власти анализируют опасность нового штамма коронавируса

В Кремле отметили, что введение каких-либо новых мер, связанных с вакцинацией, будет зависеть от выводов ученых. Ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что омикрон-штамм, который начал распространяться из Южной Африки, может изменить ход пандемии. ВОЗ допускает, что этот вариант опаснее предыдущих.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предполагает, что для борьбы с новым штаммом коронавируса придется обновлять вакцины. Об этом она сказала в эфире «Эха Москвы». В странах, где доминирует штамм дельта, омикрон вряд ли получит широкое распространение, добавила Баранова.

В России пока не сообщалось о случаях выявления зараженных новым штаммом.