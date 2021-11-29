Турецкая пресса впервые опубликовала фото жены президента Туркменистана. Рэджеп Эрдоган прибыл в Ашхабад с официальным визитом позавчера. На снимке он Гурбангулы Бердымухамедов запечатлены вместе с супругами.

Как отмечают журналисты, туркменский лидер никогда не берет жену в зарубежные поездки и не появляется с ней на публике. До сих пор неизвестно, кто она, чем занимается и сколько ей лет. Туркменские официальные СМИ эту фотографию не опубликовали.