Грузовик насмерть сбил женщину на перроне автовокзала в Липецке. В областной администрации сообщили, что в результате ДТП еще три человека пострадали. Среди них водитель автомобиля. Он госпитализирован.

По предварительной информации, которую подтверждают очевидцы, мужчине за рулем грузовика стало плохо. При этом перед началом смены он прошел медицинское обследование, а машина была исправна. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.