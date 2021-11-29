В мире, по подсчетам ОЗХО, уничтожено почти 99% запасов химического оружия

По словам главы организации Фернандо Ариаса, по состоянию на конец октября было истреблено более 71,5 тысячи тонн отравляющих веществ.

Единственным членом организации по запрещению химического оружия, у которого остаются запасы, являются Соединенные Штаты. Их уничтожение в настоящее время продолжается и должно завершиться к концу 2023 года.

Россия официально завершила ликвидацию своих запасов в 2017-м.