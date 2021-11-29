Все афганские дипмиссии приняли решение не сотрудничать с Талибаном*. Посол Афганистана в Москве Саид Тайеб Джавад в интервью агентству «Интерфакс» сказал, что перспективы признания террористического движения международным сообществом очень туманны. За последние сто дней это не сделала ни одна страна, и создается впечатление, что нынешние власти не меняют свое поведение, чтобы получить признание и легитимность.

Талибы* вошли в Кабул в середине августа. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал.

В России движение Талибан* признано террористическим и запрещено.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.