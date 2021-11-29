В Тбилиси полиция задержала 15 человек на митинге в поддержку Михаила Саакашвили у здания суда

Участники демонстрации перекрыли проезжую часть и не реагировали на требования силовиков разойтись, сообщают в грузинском МВД. Полиция утверждает, что акция протеста вышла за рамки закона, из-за чего пришлось задержать несколько человек. На них составили протокол за неподчинение представителю власти. К зданию Тбилисского городского суда приехали дополнительные наряды силовиков. Они продолжают там дежурить и призывают всех участников и организаторов митинга, а также политических лидеров подчиняться полицейским. Тем временем на заседании тоже сохранялась напряженная обстановка: экс-президент Михаил Саакашвили более часа выступал перед судом. Он несколько раз повторил, что не признает грузинское правосудие, и назвал обвинения против себя сфальсифицированными. Политик добавил, что в тюрьме, а после и в больнице для заключенных, его пытали. Гособвинитель пыталcя прервать выступление политика, но суд дал подсудимому договорить. После выступления Саакшвили увезли из здания суда. По словам адвокатов, врачи рекомендовали ему находиться на заседании не более двух часов из-за состояния здоровья. Ранее бывший глава государства объявил голодовку в знак протеста. Он прекратил ее только после перевода в военный госпиталь.

Тбилисский суд сегодня рассматривает дело о силовом разгоне митинга и нападении на редакцию грузинской телерадиокомпании «Имеди» 14 лет назад.