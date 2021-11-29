Видеоблогер Юрий Хованский пожаловался на угрозы и шантаж в СИЗО, а также попросил помощи общественности

В своем обращении блогер пишет, что следователи требуют, чтобы он признался, что пел песню про теракт на Дубровке не в 2012 году, а в 2018, кроме того он обязан отказаться от своих адвокатов и взять защитника по назначению. Взамен на это Хованскому пообещали штраф за вменяемое ему преступление вместо реального срока. При этом, если в течение двух дней блогер не выполнит условия, то и у самого Юрия Хованского, и у его девушки, которая находится на свободе, будут некие проблемы.

В своем письме блогер также высказал уверенность в том, что в подобной ситуации может оказаться кто угодно и ему, а также его семье и близким нужна помощь общественности иначе, как выразился Хованский, его просто убьют.

Вместе с тем это уже не первый случай, когда следствие пыталось заключить сделку, уверяет Хованский в своем письме. Якобы ранее его обещали отпустить из СИЗО под подписку о невыезде взамен на отказ от использования 51-й статьи Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Юрия Хованского арестовали еще минувшим летом. Ему предъявлено обвинение по статье об оправдании терроризма из-за песни про захват заложников на мюзикле «Норд-Ост».