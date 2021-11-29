За последние годы интерес к российской космонавтике в стране резко вырос, — утверждает Дмитрий Рогозин

За последние годы интерес к российской космонавтике в стране резко вырос, — утверждает гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он ссылается на мнение социологов. По его словам, результаты отрасли должны быть убедительными. Рогозин в частности сообщали, что идет разработка универсального многоразового космического корабля для новой орбитальной станции.
2021-11-29T16:04:30+03:00
2021-11-29T16:04:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:04, 29 ноября 2021
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