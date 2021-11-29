Выдающийся советский и российский режиссер Владимир Наумов скончался на 94 году жизни

О смерти Наумова сообщили в Союзе кинематографистов. В 1951 году вместе со своим неизменным соавтором Александром Аловым он дебютировал в кино, закончив картину Тарас Шевченко, которую снимал этот учитель Игорь Савченко. Владимир Наумов снял 18 картин. Девятнадцатая, Сказка о царе Салтане, как и у его мастера, осталась незаконченной. В 1966 году он переехал из Киева в Москву, Первая же картина на Мосфильме «Мир входящему», была удостоена нескольких международных наград, в том числе и специальный приз Венецианского фестиваля. Среди фильмов, которые вошли в золотой фонд отечественного кино, – «Бег» по Булгакову. «Легенда о Тиле» по Шарлю де Костеру, «Берег»

по Бондареву и конечно международный проект Тегеран-43, в котором сыграл знаменитый французский актер Ален Делон.

Владимир Наумов – народный артист СССР, лауреат Государственной премии, кавалер ордена За заслуги перед отечеством и других наград.