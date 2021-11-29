Растет число европейских стран, где выявляют новый штамм коронавируса омикрон. Первые 13 случаев заражения зарегистрированы в Португалии, — сообщает агентство Reuters. Ранее о выявлении этого штамма объявили власти Чехии, Франции, Австрии, Италии, Бельгии и Германии.

Главы министерств здравоохранения стран Большой Семерки сегодня должны провести экстренную встречу из-за ситуации с распространением коронавируса. Также в Женеве открывается специальная сессия ВОЗ. В докладе организации говорится, что степень опасности нового штамма крайне высока . При этом существующие вакцины, скорее всего, смогут стать от него надежной защитой.

Российские власти следят за распространением нового штамма коронавируса, необходимые решения будут приниматься оперативно, — обещает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Новый штамм коронавируса омикрон был выявлен на юге Африки. Первые случаи зарегистрированы в Канаде, Израиле, а также ряде европейских стран.