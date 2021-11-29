Турция готова стать посредником в урегулировании проблем между Россией и Украиной, – заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара выступает за мир в этом регионе, особенно когда речь идет о крымских тюрках. Эрдоган подчеркнул, что неоднократно обсуждал этот вопрос с Россией, которую назвал дружественной страной.
2021-11-29T15:32:24+03:00
2021-11-29T15:37:13+03:00
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15:32, 29 ноября 2021
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