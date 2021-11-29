Турция готова стать посредником в урегулировании проблем между Россией и Украиной, – заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара выступает за мир в этом регионе, особенно когда речь идет о крымских тюрках. Эрдоган подчеркнул, что неоднократно обсуждал этот вопрос с Россией, которую назвал дружественной страной.