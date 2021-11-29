Российские туристы в ЮАР намерены обратиться в генконсульство России за помощью. Из-за отмены рейсов они не могут вылететь домой. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал «Эху», что во время пандемии уже несколько раз прекращали авиасообщение с ЮАР, у россиян есть несколько вариантов решения проблемы. «У нас с ЮАР не было восстановлено регулярное воздушное сообщение, несмотря на разрешение Оперативного штаба. В ЮАР в основном отправлялись путешественники с деловыми целями, с частными или семейными поездками, и индивидуальные путешественники. С учетом того, что транзитные рейсы большинство стран мира прекратили не только с ЮАР, но и с другими странами, и это за период пандемии происходит уже неоднократно, в этой ситуации нужно рассматривать варианты транзитных перелетов, может быть, с двумя или тремя пересадками через другие страны, которые пока еще не закрыли сообщение», — пояснил Горин.

Кроме того, он считает необходимым получение консультаций от российских загранучреждений за рубежом. Горин рассказал, что им уже поступили обращения от группы деловых туристов, это около 30 человек, а также от индивидуальных туристов, которые сейчас находятся в ЮАР в поиске транзитных рейсов. «Если туристы были организованные, то им оказывают содействие и консультации туристические компании, которые их туда отправляли. Но в условиях как такового отсутствия воздушного сообщения, эта задача будет решаться совместными консультациями», — добавил он.