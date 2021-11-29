МЧС предупреждает об ухудшении погоды в столичном регионе. В Москве и области возможен сильный дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду. В первой половине завтрашнего дня пока не потеплеет. Возможен мокрый снег, а на дорогах гололедица.