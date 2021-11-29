МЧС предупреждает об ухудшении погоды в столичном регионе. В Москве и области возможен сильный дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду. В первой половине завтрашнего дня пока не потеплеет. Возможен мокрый снег, а на дорогах гололедица.
2021-11-29T15:14:09+03:00
2021-11-29T15:20:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:14, 29 ноября 2021
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