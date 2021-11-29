Мосгорсуд оставил в силе наказание журналиста Юрия Дудя, который был оштрафован за пропаганду наркотиков

Московский городской суд оставил в силе наказание журналиста Юрия Дудя, который был оштрафован за пропаганду наркотиков.

В пресс-службе суда, на которую ссылается ТАСС констатировали, что апелляцию адвокатов Дудя оставили без удовлетворения. Каких— либо пояснений представители Мосгорсуда не дали. Юрий Дудь был оштрафован решением Зюзинского суда на 100 тысяч рублей по итогам оценки специалистами двух интервью – с российским рэпером Алишером Моргенштерна и украинским коллегой Дудя Ивангаем. Это позволило обвинить журналиста в пропаганде наркотиков в сети интернет. В беседах, по мнению экспертов, оказывалось влияние на аудиторию с целью создания положительного образа применения запрещенных препаратов. Инициатива проверить материалы исходила от общественной организации Лига безопасного интернета, которая занимается отслеживанием материалов такого рода.

Моргеншерн был оштрафован на такую же сумму в июне этого года. Суд посчитал, что он пропагандирует наркотики в своих клипах.